Le chômage temporaire devrait être plus incitatif...

Partant du constat qu’"aucune activité économique viable juste avant la crise du Covid-19 n’est devenue obsolète du seul fait de celle-ci", ils jugent correct que l’État se comporte comme assureur et payeur en dernier ressort, le temps que l’orage passe. Par contre, ils estiment qu’on peut affiner le système pour éliminer certains effets d’aubaine et préparer l’après-crise . Pour ce faire, ils énumèrent une série de recommandations.

Éviter l’opportunisme

Les syndicats ont ainsi rapporté des cas de travailleurs initialement en congé maladie et ensuite basculés en chômage temporaire par le patron. D’où l’utilité de mener des contrôles. Mais cela nécessitera probablement un renforcement des capacités de contrôle (contrôleurs sociaux de l’Onem, inspection du travail, etc.).

Partager le travail

"Ceci est bienvenu car cela rend possible, sans toutefois hélas l’encourager, une rotation de la main-d’œuvre et un partage du travail existant", indique Bruno Van Der Linden. Il faudrait, d'après lui, que les employeurs et/ou les travailleurs aient financièrement plus d’intérêt au maintien d’un emploi à temps partiel plutôt qu’à une mise complète en chômage temporaire. "On pourrait par exemple envisager que le taux de remplacement, c’est-à-dire le rapport entre l’allocation de chômage temporaire et le salaire perdu, soit plus élevé en cas de maintien partiel en emploi."