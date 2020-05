Le chômage temporaire moins coûteux que prévu

Une addition allégée pour l'État

Le commerce de gros et de détail en tête

C'est le commerce de gros et de détail qui a le plus fait appel au chômage temporaire en avril, avec 243.339 travailleurs et 33.299 employeurs concernés. Suivent l'industrie (216.185 travailleurs), les services administratifs et de soutien (210.106) et la construction (135.955). En pourcentage de travailleurs touchés par rapport à l'ensemble des travailleurs du secteur, c'est par contre l'industrie automobile qui arrive en tête, avec 81,9% des travailleurs en chômage temporaire, devant le secteur touristique (73,3%) et la construction (65,8%). "Ce monitoring est important pour le mois de mai afin d'évaluer les effets des assouplissements des 4 et 18 mai", a encore indiqué la ministre.