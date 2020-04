Le clash des titans de la Silicon Valley sur le déconfinement

Les milliardaires de la Silicon Valley, Mark Zuckerberg et Elon Musk, ne sont pas du tout d'accord sur le principe du confinement.

Le patron de Facebook l'approuve totalement, là où le dirigeant de Tesla le considère comme "antidémocratique", voire même "fasciste" . "Libérez l'Amérique, maintenant", lance-t-il dans un tweet reprenant un article d'opinion du Wall Street Journal. Et d'ajouter "n'enfermez pas de facto chacun chez lui". Habitué des tweets controversés, il explique toutefois que des mesures de protection appropriées sont, certes, nécessaires pour accompagner le déconfinement.

Sa colère du jour intervient alors que son usine Tesla en Californie est forcée de garder les portes closes encore un peu. Six comtés de la région ont prolongé, en effet, les mesures de confinement jusqu'à la fin du mois de mai. Fermée depuis le 23 mars, l'usine Tesla avait prévu de redémarrer ce 4 mai.

Depuis l'émergence de cette pandémie, Musk n'a eu de cesse d'en minimiser les effets , twittant, notamment, que les enfants étaient "essentiellement immunisés" ou qu'il fallait faire la différence entre les décès liés au Covid-19 et les autres.

Facebook pas impacté comme Tesla

Alors qu'il annonçait les résultats trimestriels de Facebook, Mark Zuckerberg a exprimé, quant à lui, ses préoccupations par rapport à l'assouplissement des mesures de confinement. Selon lui, l'impact économique de cette pandémie serait d'autant plus long que prévu si la vie reprenait maintenant.

"Je crains que la réouverture trop rapide de certains endroits, et ce avant que les taux d'infection ne soient ramenés à des niveaux minimaux, ne permettra pas de garantir les résultats économiques et sanitaires à plus long terme", a-t-il déclaré.