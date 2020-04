Le clash liberté-égalité-fraternité

Liberté, égalité, fraternité: la devise trône aux frontons des 35.000 mairies de France. Ce triptyque constitue, depuis près de 250 ans, le socle de valeurs de nos sociétés démocratiques.

Au cours du mois de confinement qui s’est écoulé, nous avons pu faire l’expérience, chacun dans notre for intérieur, du fait que ces trois valeurs sont en tension l’une avec l’autre.

Suite à la crise du Covid-19, la fraternité a pris une place immense dans nos existences: il a fallu empêcher la propagation d’un virus pour sauver les vies de nos sœurs et frères humains. En retour, la liberté en a pris pour son compte, tout particulièrement la liberté de circulation. Nous avons dû renoncer, ces dernières semaines, à aller et venir librement dans notre pays. Nous avons dû renoncer à franchir des frontières, dont l’ouverture constitue le cœur du projet européen. Ce n’est pas rien. Et pourtant, cette renonciation a fait l’objet d’un consensus social quasi général.

Pas grand monde ne s’est offusqué d’être ainsi privé de liberté; pas grand monde n’a resquillé. Pourquoi un tel consensus? La raison est à trouver non seulement du côté de la fraternité, mais aussi de l’égalité. Ces dernières semaines, nous avons tous été logés à la même enseigne. Les règles ont été les mêmes pour tout le monde, sauf des exceptions justifiées par la fraternité (sauver des vies, permettre aux gens de manger,…). Entendons-nous bien: les règles ont été peu ou prou égales, mais la situation n’a pas été équitable pour tous, au contraire. Le confinement renforce les inégalités. Il suffit de penser à la situation des enfants d’un jeune couple travaillant dans une grande surface ou un hôpital pour se rendre compte que cette crise fait de terribles perdants.

Depuis quelques jours, on peut commencer à envisager un déconfinement. Même si rien n’est encore décidé, le soulagement collectif serait en vue. Ouf! Mais le plus dur est peut-être devant nous. En effet, le déconfinement va bouleverser à nouveau le rapport entre les valeurs du triptyque liberté-égalité-fraternité. Très fort et très vite.

D’un côté, il va falloir maintenir un haut niveau de fraternité, pour empêcher que l’épidémie ne reparte de plus belle. D’un autre côté, il va falloir augmenter la liberté de circulation pour faire redémarrer l’appareil économique. La collectivité belge perd de l’ordre de 2,5 milliards d’euros par semaine; des milliers d’emplois et des secteurs entiers sont en jeu.

Pour ne pas mettre en péril la santé collective, les épidémiologistes s’accordent à dire qu’il faut un déconfinement progressif, avec des mesures ciblées. Dans les semaines qui viennent, les règles pourraient être différentes selon l’âge des citoyens, leur profession ou leur lieu de résidence par exemple. Et donc, l’égalité va en prendre pour son grade.

Le souci de l’égalité

Est-ce un défi? Absolument! On aurait tort de sous-estimer la sensibilité des citoyens à l’égalité. La société belge, comme la plupart des sociétés européennes, est très égalitaire. Nous avons tous appris, dès l’école primaire, le premier article de la déclaration des droits de l’homme: "tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit". Le souci de l’égalité transcende les clivages politiques ou idéologiques. Imaginons que le gouvernement restreigne la liberté de circulation d’un groupe (mettons, au hasard, les plus de 65 ans ou les habitants d’une zone très touchée par l’épidémie) alors que les autres citoyens peuvent circuler sans limitation. Ne sera-t-il pas très difficile de créer de l’adhésion à une telle règle et de maintenir le consensus social? Le refus ou la rébellion ne sont-ils pas à craindre?

Et pourtant, il faut de l’adhésion! La fraternité (la survie de centaines de nos sœurs et frères humains) et la liberté de circulation (impliquant la non-destruction de milliers d’emplois) sont en jeux.

Dès lors, comment faire fonctionner cette équation?

"La technologie n’est pas à même de faire des arbitrages entre des conflits de valeurs démocratiques." Laurent Hublet CEO de BeCentral

Pour certains, la réponse vient de la technologie. Le CEO d’Orange Stephane Richard a publié une tribune dans Le Monde, intitulée "la deuxième réponse sera technologique". J’ai beau être un technophile, entrepreneur dans la technologie, je ne peux me résoudre à lui donner raison. La technologie n’est pas à même de faire des arbitrages entre des conflits de valeurs démocratiques. Elle est un outil, certes créateur d’efficience, mais répondant à des objectifs fixés par des humains. Pour créer de l’adhésion, il faut une réponse politique (au sens de "gestion du bien commun"), supportée par de la technologie là où cela fait sens.

Quelle forme peut prendre cette réponse politique? À mon sens, elle doit reposer sur trois principes. Primo, les règles établissant des différences d’égalité doivent être d’une absolue clarté. La Belgique et sa lasagne institutionnelle se repaît de complexité – ici, il va falloir faire simple et trancher. Cela va demander énormément de courage politique. Secundo, le socle de légitimité de ces règles doit être aussi large que possible. La décision doit être le fruit d’une élaboration démocratique et non émaner uniquement d’un groupe d’experts dans 2 ou 3 disciplines.

Le lieu de la légitimité démocratique, c’est le Parlement. ll doit reprendre toute sa place, alors qu’il a été mis sur la touche après le vote des pouvoirs spéciaux. Tertio, une ligne rouge doit être mise dans le contrôle des règles différenciées: pas de surveillance individuelle. Le droit à l’intimité est au cœur de notre liberté individuelle et collective. Ce droit ne peut, en aucun cas, être sacrifié sur l’autel de la fraternité ou de la liberté de circulation.