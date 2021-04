Le comité de concertation démarre à 9h

Les voyages non essentiels sont interdits depuis plusieurs mois. Mais il devient difficile de tenir tête plus longtemps à la Commission européenne.

Les voyages non essentiels devraient bien reprendre lundi prochain, mais assortis d'une batterie de précautions en matière de testing (sans doute deux, au retour et une semaine plus tard) et quarantaine (de 7 jours? De 10 jours?).