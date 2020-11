Le comité de concertation va se pencher sur des chiffres encourageants

Ce vendredi, un comité de concertation se penche sur les premiers résultats des mesures anti-Covid. La circulation du virus ralentit mais aucune concession n'est espérée.

Les chiffres du coronavirus semblent aller dans la bonne direction. Le nombre d'admissions à l'hôpital Covid-19 continue de diminuer, à 520 par jour en moyenne selon Sciensano. Les nouvelles infections au coronavirus restent sous la barre des 8.000 par jour, avec une moyenne de 7.664 cas.

1.463 patients séjournent encore aux soins intensifs, mais ce nombre diminue enfin. L'augmentation des décès semble faiblir, avec 198 décès quotidiens attribués à cette maladie. Les mesures de confinement commencent donc à vraiment prouver leur effet de frein sur la circulation du virus.

Selon les projections, on devrait descendre à 1.000 infections par jour dans un mois, vers la mi-décembre donc. Il s'agit d'une moyenne qu'on n'avait plus enregistrée depuis le 9 septembre et le début de cette deuxième vague. Mais alors, on restera "encore très loin de la base nécessaire pour être en sécurité", a déjà prévenu Yvon Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid.

L'agenda du comité de concertation

Ce vendredi, un comité de concertation est organisé. Peut-on déjà attendre un assouplissement? Vraisemblablement pas. On vit seulement les premiers frémissements des courbes dans la bonne direction. Le virus n'est pas déforcé, il est juste ralenti dans sa circulation. Lui relâcher la bride mettrait une pression supplémentaire sur les hôpitaux, où des soins généraux sont toujours reportés, et sur le personnel de soin, déjà à bout de souffle.

En outre, afin de freiner la résurgence des contaminations suite à un adoucissement des mesures, il faudrait que la stratégie de dépistage retrouve une capacité suffisante pour tester les personnes asymptomatiques, et que le tracing permette à nouveau un suivi rigoureux des contacts.

Ce comité de concertation servira donc surtout à analyser les chiffres. "À l'agenda, il y a juste l'évaluation de la situation épidémiologique, avec des discussions sur les données les plus récentes", confirme le porte-parole d'Alexander De Croo. Donc, à priori, pas d'assouplissement ni de renforcement de mesures à attendre.

Réfléchir au déconfinement

Mais il va vite falloir réfléchir à la stratégie de la fin de l'année, vu que les chiffres se stabilisent voire diminuent pour certains, que l'on sait que l'adhésion de la population s'essouffle sur la durée, que de nombreuses personnes vivent des situations psychosociales compliquées et que l'économie et ses acteurs sont quasi paralysés. Une bonne organisation, sur base des enseignements du premier déconfinement, sera de rigueur. Ça, c'est pour le comité de concertation suivant. La fermeture des commerces non essentiels doit être évaluée au niveau politique le 1er décembre alors que les mesures actuelles sont prévues jusqu’au 13 décembre, après la Saint-Nicolas, mais avant Noël.

"On ne va quand même pas faire Noël via Skype." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Y aura-t-il avant ça des allègements avant cette date? Les magasins de jouets aimeraient être considérés comme essentiels en vue des fêtes de Saint-Nicolas et de Noël, sous peine de voir l'essentiel des achats de cadeaux passer par l'e-commerce et les géants d'internet.

Et tout ne sera pas relâché à la mi-décembre évidemment. Que peut-on alors espérer? Peut-être une réouverture des commerces non essentiels, mais avec des règles très stricts. Un élargissement des contacts sociaux aussi. "On ne va quand même pas faire Noël via Skype", assurait Georges-Louis Bouchez, président du MR, sur Bel RTL jeudi matin, même si précisait qu'on ne ferait sans doute pas Noël "à dix". L'horeca, lui, devra vraisemblablement attendre plus longtemps.