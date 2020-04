Le commerce du jardinage et du bricolage peut rouvrir ses portes

Le Conseil national de sécurité a entrouvert la porte du redémarrage des commerces non alimentaires. Seuls les magasins de jardinage et de bricolage sont autorisés à rouvrir, aux mêmes conditions que la distribution. Les pépiniéristes redoubleront de prudence.

Le beau temps et l'assignation à résidence pousse le Belge à embellir son jardin et à effectuer des travaux d'aménagement ou de réparation. D'ici quelques jours, il pourra retourner chez son pépiniériste ou son 'DIY' favori. Ceux-ci pourront en effet rouvrir leurs portes aux mêmes conditions que les magasins d'alimentation.

La Première ministre Sophie Wilmès n'a pas donné de date. Le vice-Premier ministre David Clarinval parle du samedi 18. L'arrêté ministériel en vigueur actuellement interdit toute activité non alimentaire jusqu'au 19, mais le nouvel arrêté qui doit être publié ce jeudi devrait lever cette interdiction à partir de samedi.

Prudence

Chez Brico par exemple, on prêche la prudence. N'ouvriront samedi que les magasins qui seront prêts. "Nous ne nous lancerons pas dans une course à la réouverture à tout prix. Il faut être sûr d'avoir créé toutes les conditions permettant de rouvrir dans des conditions de sécurité optimales", souligne Ralph Berteaux, directeur général de Brico Planit.

"Nous ne nous lancerons pas dans une course à la réouverture à tout prix."

Ce devrait être le cas de la plupart des magasins, mais pas de tous. "Je n'ai aucun stock en produits de jardinage et n'en disposerai pas d'ici lundi", souligne Thierry Spietz, gérant d'un Brico franchisé à Ixelles. Qui s'interroge, en tant que citoyen, sur la pertinence d'une réouverture anticipée? "Pour mon entreprise, c'est une bonne chose, mais pourquoi nous et pas les autres enseignes non-food?", dit-il.

L'affluence dans les magasins de bricolage et dans les jardineries ne fait guère de doute. Du côté des pépiniéristes, on se félicite de la décision du gouvernement qui permettra de relancer la vente de produits saisonniers et périssables.