Le confinement sort l'ebook de sa marginalité

Le livre numérique est un des rares "gagnants" de la crise . Confiné et privé d’accès aux libraires, fermées, le lecteur découvre l’ebook. "On constate une hausse des ventes de 30% ces derniers jours", note Thibault Léonard , patron de Primento , plateforme de distribution et de diffusion d’ebooks travaillant avec 200 éditeurs francophones. "C’est surtout le cas de livres de fiction, la majorité des achats étant de type 'plaisir'."

Philippe Goffe, administrateur de Librel.be, plateforme numérique des libraires francophones indépendants fait le même constat. "Policiers, romans feel-good et séries de type fantasy se vendent le mieux, ainsi que des livres de sciences humaines qu’on ne trouve plus en librairie", dit-il, en citant des chiffres plus impressionnants encore: "Depuis le début de la crise, les ventes grimpent de 270% et en incluant les offres gratuites la croissance est de 1.300%!"²