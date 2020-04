Le consommateur Belge davantage inquiet que ses voisins

Le bureau d’études Kantar a lancé un baromètre bimensuel sondant l’évolution des attitudes de la population depuis le début de la crise du Covid-19. 45.000 personnes sont interrogées, en ligne, dans 60 pays, dont la Belgique. Les résultats de la 2e des six vagues, clôturée fin mars, montrent une population belge plus inquiète que les autres. Seuls en les Français et les Espagnols le sont davantage. Cette inquiétude concerne davantage sa situation économique (70%) que sa santé (50%): record d’Europe! Près d’un Belge sur six déclare qu’il va plus strictement planifier ses dépenses à l’avenir.