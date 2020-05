Le consommateur post-Covid attentif aux produits durables et équitables

La crise du Covid-19 aura au moins une vertu: une prise de conscience de la fragilité du monde et des limites d'un système économique sérieusement mis à mal. Une enquête réalisée la semaine dernière auprès de 1.073 Belges (marge d'erreur de 3%) pour le compte de Fairtrade Belgium révèle qu'une part tangible de la population compte acheter davantage de produits locaux (42% des sondés), issus du commerce équitable (23%), en vrac (19%) et bio (14%).

Si le souci de consommer davantage local et durable était connu et ne surprend donc pas, l'immixtion du commerce équitable dans cette évolution était restée jusqu'ici sous les radars. Elle est pourtant marquée depuis le début du confinement.

Fairtrade en hausse

Avec la crise du coronavirus, 49% des Belges se disent plus attentifs à la provenance de leurs aliments, et 57% se disent favorables à une juste rémunération des producteurs. Ils sont 59% à estimer que les supermarchés devraient favoriser des aliments plus durables, qu'ils viennent de producteurs locaux ou soient issus du commerce équitable.