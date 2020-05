Le contact tracing, un dossier brouillon et brulant

Le sujet agace. Personne n’y comprend grand-chose, les politiques tardent à prendre des décisions et les entreprises travaillant sur une solution perdent patience.

Pour bien comprendre le dossier, il faut le découper par échelon. Le premier échelon, c’est le Fédéral. À la manœuvre au départ, c’était le cabinet du ministre Philippe De Backer. Après avoir avancé sur le dossier en compagnie du Cabinet de conseil McKinsey, il est arrivé à la conclusion qu’il serait trop compliqué de trouver une solution combinant des garanties sur la vie privée et une adhésion forte de la population. Il a donc refilé la patate chaude aux Régions et se contente désormais de définir un cadre légal pour l’utilisation d’une solution de tracing.

Comme nous l’avons révélé ce mardi, ce cadre légal comprend la création d’une base de données Covid gérée par Sciensano que l’Autorité de protection des données et le Conseil d’État ont déjà recalé. Un autre projet de loi dédié à l’application de tracing est sur la table. Déposé par le groupe Écolo/Groen et cosignée par une majorité de partis, il entend définir les contours de l’utilisation d’une technologie et garantir le respect de la vie privée de chacun. Cette proposition de loi est toujours au stade du projet, mais a de grandes chances d’être votée.