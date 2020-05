Le coronavirus a eu raison de la baisse continue du chômage à Bruxelles

Une tendance qui se vérifie aussi chez les jeunes où le taux de chômage atteint 23%. Bruxelles comptait 8.418 jeunes demandeurs d’emploi en avril 2020, soit 354 de plus que l’an dernier (+4,4%) . "L'impact est plus grand chez les jeunes qui sont souvent les premiers touchés en cas de crise en raison notamment de contrats plus flexibles. Mais ce sont aussi eux qu'on engage en premier lors de la relance", commente le porte-parole d'Actiris, Jan Gatz.

En revanche, on dénombre déjà moins de sorties puisque les stages et les radiations sont suspendus. Et que les offres d'emploi se font déjà beaucoup plus rares. On en dénombrait 1.677 en avril, ce qui correspond à une baisse de 44,3% par rapport au mois d'avril 2019. La diminution était déjà de 24,1% lors de la deuxième quinzaine du mois de mars.