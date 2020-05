Le coronavirus a tué plus de 280.000 personnes dans le monde

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 79.522 morts, selon l'université Johns Hopkins. Mais avec 776 décès enregistrés dimanche en 24 heures, ils ont connu le bilan quotidien le plus bas depuis mars. Depuis plusieurs semaines, ils déploraient entre 1.000 et 2.500 morts chaque jour. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 31.855 morts, l'Italie (30.560), l'Espagne (26.621) et la France (26.380).