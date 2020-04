Le coronavirus fait monter la fièvre sociale dans les supermarchés

Le préaccord entre les syndicats et la direction de Delhaize suscite des frustrations au sein du personnel. Quatre supermarchés intégrés ont débrayé ce mercredi. La direction a lâché un peu de lest. La crainte des enseignes: que le mouvement fasse tache d'huile.

Conditions de travail dégradées, craintes du personnel face au risque de contamination par les clients: depuis quelques jours, le climat social s'est singulièrement tendu dans la distribution. La semaine dernière, les syndicats avaient tenté de négocier un accord sur des compensations avec Comeos, la fédération sectorielle. Sans résultat.

La balle a donc été renvoyée dans les différentes enseignes. Chacune avance à son rythme. Chez Colruyt par exemple, syndicats et direction doivent négocier ces jeudi (pour les employés) et vendredi (pour les ouvriers). La direction affirme avoir dégagé un budget permettant de "récompenser les efforts déployés dans la vente, la logistique et la production". Outre un volet financier, un supplément de cinq jours de congé est sur la table.

Mitigé chez Aldi

Le plus avancé est peut-être Aldi. Le protocole d'accord conclu mardi, qui prévoit une prime de 300 euros par travailleur en bons d'achat, un relèvement d'un euro des chèques-repas et 5 jours de congé supplémentaires en fonction du nombre d'heures prestées, a été présenté au personnel. Celui-ci a remis un avis mitigé, les travailleurs réclamant des précisions sur les conditions d'octroi des bons d'achat. "A priori, seuls les gérants bénéficieraient de l'intégralité puisqu'ils sont les seuls à travailler à temps plein", précise Romuald Geury, permanent CNE.

Chez Mestdagh, syndicats et direction se sont entendus sur un texte prévoyant notamment l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires, une compensation financière sous forme de bons d'achat supplémentaires pour le personnel en avril, mai et juin, et une compensation financière pour les travailleurs mis au chômage temporaire pour cause de quarantaine. Le personnel doit être consulté ce jeudi.

Du côté de Carrefour, les discussions sont encore en cours. Selon une porte-parole, quelques détails doivent encore être affinés avant d'être mis sur papier et soumis au personnel.

Quatre Delhaize fermés

La journée a été plus agitée chez Delhaize. Les discussions entre partenaires sociaux avaient débouché mardi sur des mesures telles que 5 jours de congé supplémentaires, des bons de réduction supplémentaires, un relèvement de 0,55 euro des chèques-repas durant 4 mois et la fermeture des magasins à 20h, au lieu de 21 h, le vendredi.

Les syndicats ont présenté le protocole d'accord à leur base. Il n'est pas passé partout: quatre magasins - les Delhaize bruxellois de Flagey, Westland et Veeweyde, ainsi que celui de Jambes - sont restés portes closes mercredi. Au grand dam de la direction, qui doit déjà faire face à l'absence pour maladie de 20 à 25% du personnel selon les magasins.

Selon Roel Dekelver, le porte-parole de l'enseigne, cette situation reste gérable, d'autant que les chiffres d'absentéisme se sont stabilisés. L'enseigne s'efforce de pallier les effectifs manquants en recourant à des intérimaires, à des étudiants et via des réaffectations en interne.

Quelques gestes

Une nouvelle rencontre virtuelle organisée ce mercredi après-midi a débouché sur quelques gestes supplémentaires de la direction. Sur le plan sanitaire, distribution au personnel de masques de protection et fermeture des supermarchés en zones touristiques le dimanche. Au niveau pécuniaire, relèvement des chèques-repas de 0,55 euro durant un an (jusque fin février 2021) et "petit effort" supplémentaire sur les bons de réduction pour le personnel. Ces contre-propositions seront présentées ce jeudi au personnel.