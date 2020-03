Le coronavirus met les examens sur la sellette

Un confinement prolongé au-delà du 19 avril ne serait pas sans conséquence pour les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles: examens et épreuves certificatives pourraient passer à la trappe.

Les cours reprendront-ils dans les écoles après les vacances de Pâques? Cette question taraude aujourd'hui parents, enseignants et élèves. Pour l'heure, les enfants et les jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ont manqué trois semaines d'enseignement en présentiel. Si cette situation n'est pas idéale, elle reste gérable , estiment plusieurs acteurs du secteur.

"Preteaching"

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune décision en ce sens n'a été prise, mais la concertation se poursuit. Une nouvelle réunion s'est d'ailleurs tenue mardi entre les acteurs du secteur (pouvoirs organisateurs, syndicats...) et la ministre francophone, Caroline Désir (PS).

Pour l'instant, les règles restent donc les mêmes en FWB: les enseignants peuvent donner des travaux à domicile, à condition de ne pas aborder de nouvelles matières . S'ils décident d'employer des modules d'apprentissage en ligne, ils doivent en outre s'assurer que tous les élèves disposent du soutien et du matériel pour s'y consacrer dans de bonnes conditions.

Examens

Quant au déroulement des examens et des certifications , une question qui inquiète beaucoup de parents, les acteurs répètent qu'ils trancheront en temps voulu. Bref, avant la fin des vacances de Pâques ou une nouvelle annonce du Conseil national de sécurité, aucune décision ne devrait être arrêtée.

Trois scénarios sont aujourd'hui sur la table. Dans le cas d'une reprise des cours le 20 avril, les épreuves devraient pouvoir se tenir normalement. "Entre le 20 avril et le 3 mai, c'est une zone grise. Certains estiment que c'est encore possible, tandis que d'autres jugent que ce ne sera déjà plus gérable", nous explique le président de la CGSP-Enseignement, Joseph Thonon.