Le coronavirus s'invite dans les cabinets d'avocats

L'épidémie de coronavirus s'invite dans les cabinets d'avocats et, la plupart du temps, entraîne une surcharge de travail. Les hommes de loi doivent répondre aux questions dans un domaine parfois encore un peu trop flou. Et l'on se rend compte que la force majeure sera au cœur des débats.

La force majeure au cœur des débats

Le droit social, on l'a compris, est au cœur des questions que se posent les employeurs, mais le droit commercial et le droit des contrats ne sont jamais loin. Et, dans tous les cas de figure, la problématique de la force majeure est au cœur des débats et pourrait être le pivot central des litiges qui ne manqueront pas d'être introduits au cours des semaines à venir. "Il faut bien étudier la définition de la force majeure qui suspend les effets du contrat sans indemnités de part et d'autre. Cette notion de force majeure sous-entend que l'on a été prudents et qu'il n'existe pas d'autre alternative", précise Olivier Clevenbergh (Strelia).