Le covid et ses phénomènes étranges qui nous échappent encore...

Il y a ceux qui ne sont, étonnamment, pas contaminés. Ceux qui vont hériter d'un covid long. Ou subir un symptôme étonnant. Focus sur cinq mystères du Covid-19.

Le virus SARS-CoV-2 bouscule notre vie depuis deux ans. La recherche scientifique carbure à plein régime pour mieux le connaître et donc le contrôler. Mais certains de ses aspects restent encore mystérieux.

On fait le point sur ces questions qui nous taraudent alors que le variant Omicron annonce une nouvelle flambée de l'épidémie, aux conséquences encore incertaines.

Pourquoi suis-je le seul de la famille à ne pas être tombé malade?

Votre conjoint a fait le covid, vos enfants ont été testés positifs, avec des symptômes variables. Et vous, rien du tout, alors que vous vivez sous le même toit, partagez nombre d'activités. Et tout cela, sans masque.

Nous sommes inégaux face au covid. L'âge et les comorbidités sont les principaux facteurs de risques pour développer des formes graves, mais ils ne suffisent pas à expliquer nombre de disparités.

L'épidémiologiste et professeur de santé publique de l'ULB, Yves Coppieters, pointe trois hypothèses pour expliquer ce phénomène. "La plus basique porte sur l'état de santé. Une personne qui n'a pas de facteurs de risque, a une santé optimale par rapport à son âge, n'est pas déficitaire en nutriments ni en vitamines et fait du sport aura un meilleur système immunitaire."

La deuxième hypothèse se réfère à l'immunité croisée, cette immunité acquise contre un agent infectieux précédemment rencontré et qui va ensuite nous protéger contre un autre agent. De nombreux coronavirus circulent tous les hivers et certains individus ont une immunité cellulaire par rapport à certaines composantes de ces virus. Qu'est-ce qui influence l'effet de cette immunité "mémoire" face au SARS-CoV-2? Il faudra que la science, la génétique particulièrement, explore davantage ce phénomène.

Enfin, il y a le groupe sanguin. "En mars, des études ont confirmé que les personnes avec un groupe sanguin O présentaient un risque moindre de développer une forme clinique du covid", explique Yves Coppieters. "Elles sont moins gravement atteintes et lorsqu'elles se retrouvent aux soins intensifs – parce que ça arrive quand même –, elles ont un temps de rétablissement plus court que les autres."

"Les personnes ayant un groupe sanguin O sont moins gravement atteintes et lorsqu'elles se retrouvent aux soins intensifs, elles ont un temps de rétablissement plus court que les autres." Yves Coppieters Épidémiologiste et professeur de santé publique de l'ULB

Des éléments très différents peuvent donc expliquer notre inégalité face à la maladie. Yves Coppieters estime qu'il faudrait explorer davantage cette voie. "Lorsque l'on fait une prise de sang au démarrage des symptômes, on détecte des marqueurs biologiques qui sont souvent associés à des formes graves futures. Les marqueurs inflammatoires, et leur niveau, peuvent être de bons prédicteurs du risque de développer des symptômes importants."

Qui sont les super contaminateurs?

Certains patients infectés contaminent des dizaines de personnes. C'est démontré, et ces phénomènes sont nommés "super contaminateurs". Pourquoi sont-ils à ce point porteurs du virus? Limiter l'explication au seul profil d'un individu serait trop réducteur, précise Emmanuel André, microbiologiste à la KU Leuven.

"C'est juste quelques heures avant l'apparition des symptômes que l'on observe le plus d'aérosols avec particules virales." Emmanuel André Microbiologiste à la KU Leuven

"Il n'y a pas que la personne, il y a aussi le contexte: un endroit mal ventilé, où le CO2 s'accumule, avec une personne en phase précoce d'infection qui, chaque fois qu'elle respire, envoie des "vaporisations" du virus dans la pièce, précise Emmanuel André. C'est juste quelques heures avant l'apparition des symptômes que l'on observe le plus d'aérosols avec particules virales. La personne se sent alors encore en pleine forme et peut se permettre des comportements sociaux plus dangereux. Plus on parle fort, plus on produit d'aérosols."

Un test rapide est négatif, au moment même où la personne est la plus contagieuse.

Un test rapide sera alors... négatif, au moment même où la personne sera la plus contagieuse. "C'est pourquoi il faut isoler les contacts à haut risque, même si le test rapide est négatif et que la personne semble en pleine forme." Et chez certaines personnes à forte charge virale, les symptômes n'apparaîtront jamais.

Pourquoi certaines personnes souffrent-elles d'un covid long?

3 mois Près d'un malade du covid sur deux souffre encore de symptômes trois mois après son infection

Certaines personnes continuent à ressentir des symptômes au-delà de la phase aiguë de l'infection: essoufflement, grande fatigue, maux de tête, perte de mémoire, brouhaha mental, troubles de l'odorat, goût désagréable en bouche, tremblements, sommeil perturbé, difficultés de concentration, douleurs musculaires... Près d’une personne sur deux ayant contracté un covid souffre encore 3 mois après son infection.

Mais certaines personnes sont plus enclines à développer cette forme à long terme. En premier lieu, les femmes. Pourquoi? Mystère. "C'est démontré dans de nombreuses études internationales", relève Pierre Smith, docteur en santé publique et coordinateur du projet Covimpact de Sciensano, centré sur le covid long. "Elles développent plus souvent des symptômes plus persistants, et déclarent de nouveaux symptômes après l'infection. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi."

Pour les autres groupes particulièrement touchés, la compréhension est plus évidente. "Les personnes précarisées ont généralement un niveau d'éducation plus faible. Cela influence leur comportement: elles s'alimentent moins bien, font moins de sport, reçoivent moins de soins. Cela impacte leur état de manière générale", précise Pierre Smith.

"Les femmes développent plus souvent des symptômes plus persistants, et déclarent de nouveaux symptômes après l'infection." Pierre Smith Docteur en santé publique et coordinateur de projet pour Sciensano

Les personnes présentant des antécédents de maladie chronique sont, elles, d'office fragilisées face à toute maladie. Les patients en surpoids et obèses ont plus de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires et respiratoires, "qui sont souvent des symptômes de covid long", rappelle Pierre Smith.

Des individus n'ayant développé aucun symptôme durant la phase d'infection déclenchent parfois aussi un covid long. "Plusieurs hypothèses sont avancées, mais aucune ne fait consensus dans le milieu médical pour expliquer les causes du covid long", constate Pierre Smith.

Pourquoi le covid s'attaque-t-il à des organes différents selon les patients?

Ce qu'on croyait à la base n'être qu'une maladie respiratoire s'est rapidement montré bien plus envahissant. Le covid semble toucher quasiment tous les organes: les poumons, mais aussi le coeur, les reins, etc.

"Pour entrer dans nos cellules, le virus utilise un récepteur se trouvant sur la surface de la cellule. Dans le cas du covid, le virus, au moyen de sa protéine spike, exploite le récepteur ACE2", détaille Michel Moutschen, chef du service d'infectiologie au CHU de Liège et professeur à l'ULiège. Or, ce récepteur ACE2, on le retrouve dans de nombreux tissus de notre corps, contrairement à d'autres récepteurs ciblés par d'autres virus. Il est très présent dans les intestins - ce qui explique les conseils à se laver régulièrement les mains -, mais aussi dans la bouche, le nez, la gorge, la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques, la rate, le foie, le cerveau, les parois des artères, le cœur, etc. "Les poumons en contiennent aussi. Ce n'est pas là qu'il y en a le plus, mais les conséquences en cas d'atteintes sont plus importantes que pour l'intestin", précise Michel Moutschen.

En outre, l'ACE2 possède un rôle anti-inflammatoire. Or, quand le SRAS-CoV-2 infecte une cellule, il nuit à l'activité de ce récepteur, qui ne parvient donc plus à protéger les cellules contre les lésions dues à l'inflammation.

"On est face à une sorte d'arbre avec plein d'embranchements et conséquences en cascade." Michel Moutschen Chef du service d'infectiologie au CHU de Liège et professeur à l'ULiège

La communauté scientifique maîtrise donc le fonctionnement de base du virus. "Mais on est face à une sorte d'arbre avec plein d'embranchements et conséquences en cascade. Dès qu'on quitte le fonctionnement central, on est moins armé pour comprendre ces embranchements", constate le professeur de l'ULiège. Il y a là tout un champ médical, dans la génétique notamment, à explorer pour cerner pourquoi tel organe va particulièrement être touché chez tel type de patient.

Où et comment est apparu le virus?

SARS-CoV-2 est apparu il y a deux ans. Où, comment, pourquoi... Les circonstances de sa première transmission à l’homme restent inconnues. Ce n'est pas faute de chercher, mais le manque de collaboration des autorités chinoises complique les enquêtes.

La thèse de la contamination animale semble désormais se confirmer, plutôt que celle d'une fuite de laboratoire.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait indiqué l'an passé qu'un homme de 41 ans ayant fréquenté le marché d'animaux de Wuhan, en Chine, était le premier porteur du coronavirus. Mais un virologue de l'université de l'Arizona a publié à la mi-novembre dans Science une étude expliquant qu'il s'agissait plutôt d'une vendeuse de fruits de mer travaillant dans ce marché.

Une étude de l'Institut Pasteur a confirmé récemment qu'un coronavirus de chauves-souris était très proche parent du virus responsable du Covid-19. La thèse de la contamination animale semble désormais se confirmer, plutôt que celle d'une fuite de laboratoire.

Le virus se serait propagé dans la partie du marché occupé en partie par des marchands de chiens viverrins. Cet animal pourrait être l'hôte intermédiaire. Cela reste une supposition. Or, pour contrer au mieux les épidémies qui émergeront encore, la connaissance exacte du phénomène de transmission et l'identité des animaux hôtes des virus seraient bien nécessaires...