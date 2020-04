Le crédit à la consommation, oublié des moratoires

Depuis l'explosion de l'épidémie de coronavirus, le monde bancaire a dû s'atteler à plusieurs chantiers. Alors que l'économie belge est ankylosée, la fédération belge du secteur financier (Febelfin), en accord avec le gouvernement fédéral et la Banque nationale entre autres, a prévu plusieurs dispositions pour faciliter la vie des entreprises via des reports de remboursement ou de nouvelles lignes de crédit . Pour les particuliers frappés par la crise, des aménagements ont été prévus concernant les crédits hypothécaires .

Contrat immuable

Dans le milieu bancaire, certains s'inquiètent des répercussions que pourrait avoir la pandémie sur les particuliers avec un crédit à la consommation impossible à honorer. Ce type de contrat est immuable et ne dispose pas d'une clause avec une franchise de capital. La loi interdit ainsi toute modification des conditions du crédit , même établie d'un commun accord.

Le débiteur voit alors son dossier passer en sinistre et devra s'acquitter d'intérêts et de frais supplémentaires. Il est également inscrit sur la liste noire de la centrale des crédits aux particuliers. Un enregistrement qui le privera d'un accès au crédit pour une période d'un an, à partir du moment où ses dettes sont réglées.