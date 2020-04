Le déconfinement se prépare déjà...

Quand les mesures telles que la distanciation sociale et la fermeture des écoles seront-elles levées? Il est trop tôt pour le dire, mais ce ne sera pas le 19 avril...

Il faudra éviter un rebond de l'épidémie de Covid-19 lorsque les Belges seront autorisés à sortir à nouveau librement. Comment faire et sur quels critères se baseront les autorités?

"Déjà aujourd'hui, nous réfléchissons de manière très active à comment nous pourrons lever certaines mesures", expliquait ce jeudi Emmanuel André, le microbiologiste porte-parole du centre de crise Covid-19 lors du point quotidien sur l'épidémie en Belgique.

Sur quels critères se basera-t-on pour décider du déconfinement?

"Le nombre de personnes infectieuses est important, tout comme le nombre de personnes hospitalisées et le pourcentage de lits d'hôpitaux et en soins intensifs occupés", explique Emmanuel Hanert, chercheur à l'UCLouvain qui a adapté un modèle mathématique élaboré par des scientifiques chinois afin de prédire l'évolution de la situation sanitaire en Belgique.

Le feed-back des généralistes, qui reçoivent des patients présentant des symptômes, et l'impact économique sont également à prendre en compte. "Comme l'estimation du nombre de vies humaines qui seront inévitablement encore perdues à cause de la maladie après le déconfinement..."

Quelle est l'importance des tests dans la décision?

Les tests, principalement les tests sérologiques, qui permettent de savoir si les personnes ont fabriqué des anticorps, donneraient une indication précieuse. Mais aucun n'est encore admis en Belgique. Quant aux tests de détection du virus, leur nombre augmente, mais pas suffisamment "pour avoir des paramètres fiables", regrette Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses (UCLouvain).

Comment savoir qui est porteur du Covid-19 alors? "En se basant sur des estimations, avec un échantillonnage. Vu que le pourcentage de personnes infectieuses reste quand même faible, il faudrait un très grand échantillon", analyse Emmanuel Hanert.

Quel est le risque de rebond après le déconfinement?

"En aucun cas nous ne pouvons tout lâcher d'un jour à l'autre, car à ce moment-là, nous serions dans un rebond de l'épidémie qui serait au moins aussi important que celui que nous connaissons aujourd'hui", met en garde le responsable francophone de cellule Covid-19.

On va donc vers un déconfinement par étapes?

L'option d'un déconfinement progressif est envisagée par de nombreux experts. La ministre de l’Économie Nathalie Muylle (CD&V) a déjà fait connaître son scénario de prédilection: d'abord la réouverture des écoles, ensuite le retour au travail in situ des télétravailleurs, la réouverture des commerces et, ensuite, des restaurants et cafés. Et finalement les grands lieux de rassemblement (expositions, festivals...).

Un autre type de déconfinement par étapes pourrait scinder la population en deux parties, en gardant confinées les populations à risques élevés (dont un contact est infecté, les personnes âgées...) et en libérant les personnes à faible risque.

Attend-on un traitement pour déconfiner?

L'avantage des règles actuelles, c'est de "gagner du temps et essayer de trouver des traitements et vaccins", rappelle Emmanuel Hanert. Mais si, actuellement, beaucoup de protocoles sont en cours, "ils n'ont pas donné des résultats extraordinaires dans les pays touchés avant nous", regrette Jean-Luc Gala. Les médicaments utilisés pour l'instant permettent surtout de diminuer la charge virale auprès des patients encore faiblement atteints, et peuvent les empêcher de passer à une phase supérieure dans l'évolution de la maladie.

Le déconfinement, c'est pour quand?