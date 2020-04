Le déconfinement se profile. Que pourra-t-on faire le 4 mai?

Ce soir, on saura enfin ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Pourra-t-on revoir des amis? Retourner chez le coiffeur? Faudra-t-il mettre un masque? Le Conseil national de sécurité décide des premières phases de déconfinement ce vendredi, aiguillé par le rapport des experts du GEES.

À partir de 14h30, ce vendredi, se tiendra un nouveau Conseil national de sécurité. Celui-ci réunira la Première ministre, les vice-premiers ministres, les ministres de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les ministres-présidents des entités fédérées. Il portera sur les mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, et, plus spécifiquement, sur la manière de lever progressivement celles-ci.

Le Conseil national de sécurité s'appuiera sur le rapport des experts du GEES, le groupe chargé de "l'exit strategy", composé de scientifiques et d'économistes principalement, ainsi que sur les avis des secteurs concernés. Rappelons que le GEES a rendu son rapport mercredi au conseil, et que le texte a filtré. Mais le dernier mot revient bien au Conseil national de sécurité, Sophie Wilmès l'a martelé.

La stratégie de déconfinement doit englober plusieurs aspects et les décisions du Conseil national de sécurité sont particulièrement attendues. Ce que veulent les Belges? Un retour à une vie plus "normale" mais aussi des règles claires. L'exercice est difficile parce qu'il englobe de nombreux aspects. Que sait-on?

4 mai La première phase de déconfinement aurait lieu le 4 mai. La suite est prévue le 18 mais, mais est conditionnée à l'évaluation sanitaire. Et ensuite? On parle du 8 juin...





Le processus

Le déconfinement sera progressif. Il devrait débuter le 4 mai. La deuxième phase est prévue pour le 18 mai, selon la proposition des experts du GEES, mais elle dépendra de l'évaluation de la première. La troisième phase n'interviendrait pas avant le 8 juin, selon les résultats du processus développé jusque là.

La vie économique

Tout un pan de la vie économique devrait reprendre le 4 mai, moyennant le respect de règles, principalement la distanciation sociale, voire le port du masque. Certains commerces pourraient rouvrir, avec une limitation du nombre de clients admis en même temps: les magasins de matériaux de construction ou de vélos, les commerces de textiles impliqués dans la fabrication de masques, les garages... Les transports en commun devraient rehausser leur rythme pour assurer ce retour au travail.

Les autres commerces, dont les coiffeurs notamment, rouvriraient le 18 mai. Le télétravail resterait encore conseillé en entreprise.

Restaurants et cafés seraient toujours fermés, de même que les cinémas, les parcs d’attractions, les salles de concert et les théâtres. Pour ceux-ci, ce serait au plus tôt le 8 juin, selon les résultats des phases précédentes.

La vie sociale

Cela fait déjà plus d'un mois que les Belges voient leurs contacts limités à la famille vivant sous le même toit ou à un ami. Cela devrait changer le 4 mai, les rencontres devraient probablement être étendues à tout le moins au cercle familial proche, voire à quelques amis (toujours les mêmes).

Les grandes fêtes familiales, comme les mariages, ne seront vraisemblablement pas autorisées de sitôt.

Les loisirs

Les parcs et plaines de jeux qui avaient été fermés pourraient redevenir accessibles dès le 4 mai. Quelques activités sportives extérieures seraient aussi autorisées, limitées à deux personnes et sans contact physique. Les clubs pourraient relancer des entraînements collectifs en extérieur.

Si les cinémas, théâtres et salles de concert resteront encore fermés plusieurs semaines, les musées pourraient rouvrir plus rapidement, lors de la deuxième phase selon les experts, mais sous conditions: visites individuelles ou en famille, nombre de personnes contrôlé...

Les écoles

Le retour à l'école ne devrait pas être prévu avant le 18 mai, et de façon assez disparate selon les classes. C'est l'un des aspects les plus compliqués de ce déconfinement: faut-il faire rentrer d'abord les plus jeunes, sachant qu'ils ont peu de risques de développer la maladie, mais qu'ils peuvent tout à faire en être porteurs asymptomatiques et qu'il est difficile de leur faire respecter les consignes d'hygiène? Ou faut-il privilégier les classes supérieures, où l'obtention du diplôme est importante et où les règles sont plus facilement applicables?

Il semble que l'enseignement primaire serait privilégié, en commençant par la sixième année, puis la première, etc. Les classes seraient scindées en petits groupes de 10 élèves maximum. Des rythmes à mi-temps sont envisagés, complémentés de cours à distance pour les autres jours. En secondaire, les rhétos auraient la priorité ainsi que la 7e professionnelle, mais d'abord un jour ou deux par semaine.

Ce sera compliqué. Il faudra sans doute fermer les cantines, assurer des passages réguliers à l'évier pour tous... Les réunions entre les acteurs politiques et de l'enseignement se sont succédé ces derniers jours. Il est possible que les trois communautés ne respectent pas le même timing.

Les protections

• Le port du masque sera probablement fortement encouragé, et rendu obligatoire dans certains endroits. Notamment dans les transports en commun, où il deviendra très difficile de respecter la distance d'1m50 entre les passagers lorsque la vie économique aura repris et que les travailleurs retourneront sur leur lieu de travail. À l'école, le masque, en tissu ou jetable, pourrait bien être rendu obligatoire toute la journée pour les enfants à partir de 12 ans.

• Les experts ont demandé de hausser le rythme des tests. Actuellement, alors que 10.000 tests quotidiens sont disponibles, on n'en arrive jamais à ce taux de réalisation. Mais en vue du déconfinement, le GEES demande un dépistage plus large (acteurs de la santé, en maison de repos, personnes présentant des symptômes et leurs contacts).

Les tests sérologiques ne semblent, eux, pas prêts. Ce sont pourtant eux qui pourraient analyser l'immunité d'un patient contre le Covid-19. Rappelons que la dernière étude en date montrait que seuls 300.000 Belges auraient déjà développé des anticorps contre le nouveau coronavirus.

• Le tracing sera aussi inclus dans la stratégie. Mais il s'agira, en tout cas dans un premier temps, de prises de contacts directes: des enquêteurs s'adresseront aux personnes contaminées pour remonter le fil de leurs rencontres et avertir ces personnes des risques qu'elles encourent et des précautions à prendre. Quid d'une application de suivi des contacts des personnes infectées? Cela n'est actuellement pas à l'ordre du jour, a précisé jeudi le ministre fédéral de l'Agenda numérique Philippe De Backer (Open Vld).

