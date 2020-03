Le déconfinement sera graduel...

Une fois le pic de la pandémie passé en Belgique, les mesures de confinement pourront une à une être supprimées. Mais dans quel ordre? C’est là toute la question. Si cela ne tenait qu’à la ministre de l’Économie Nathalie Muylle (CD&V), un scénario de retour à la normale devrait commencer avec la réouverture des écoles. Ensuite, il faudrait graduellement cesser le télétravail, rouvrir les commerces et après seulement donner le feu vert aux cafés, restaurants et manifestations culturelles (expositions, festivals, etc.). C’est ce qu’elle a expliqué dans la presse flamande lundi.