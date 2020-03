Le déficit pourrait atteindre 30 milliards d'euros

L’effet de paralysie de la crise du coronavirus sur l’économie belge pousse nos finances publiques dans le rouge . Alors que, jusqu’à présent, on envisageait un déficit budgétaire en hausse de 3% du PIB, il est maintenant question d’au moins 5%, selon plusieurs sources proches de la Banque nationale. Sachant que le déficit estimé avant la crise était déjà de 2%, on se dirigerait vers un déficit de 7% du PIB, soit environ 30 milliards d’euros .

Seule une petite partie de cette aggravation du déficit est due aux nouvelles dépenses engagées par le gouvernement fédéral et les entités fédérées pour contenir la crise, comme la décision d’augmenter les taux d’allocations de chômage économique. Au total, les nouvelles dépenses sont estimées à 0,6% du PIB, soit 2,9 milliards d’euros (1,8 milliard pour le Fédéral et la sécurité sociale et 1,1 milliard pour les Régions).