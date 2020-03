Le droit de passerelle pour indépendants assoupli

Le ministre des Indépendants et PME Denis Ducarme (MR) a déposé la semaine dernière une proposition de loi visant à simplifier l’accès à au droit de passerelle, autrement dit revenu de remplacement pour les cas d’interruption forcée liée au coronavirus. Celle-ci a été approuvée en commission Affaires sociales de la Chambre ce mardi et instaure une série d'assouplissements.

Conditions d'accès assouplies

Le droit passerelle permet aux indépendants à titre principal qui cessent ou interrompent leur activité de bénéficier d’un revenu de remplacement et du maintien des droits dans l’assurance maladie-invalidité. Ce revenu est accordé pour les faillites, les cessations pour raisons économiques ainsi qu’en cas d’interruption pour cause de force majeure. Ce dernier point a été révisé pour les mois de mars et d'avril.

Ainsi, l’indépendant dont l’activité est impactée par des mesures sanitaires pourra bénéficier pour ces deux mois de l’indemnité complète de 1.291,69 euros (1.614,10 euros si charge de famille), quelle que soit la durée de l’interruption. Cette mesure vise le secteur horeca, ainsi que les restaurateurs qui continuent de travailler (take away, livraison à domicile...) mais qui ne peuvent plus assurer de service en salle. Il en va de même des gérants d’hôtels qui cessent leurs activités de bar/restaurant, les commerçants qui ferment le week-end et toute autre activité impactée par les mesures sanitaires.