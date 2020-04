Le droit passerelle étendu à de nouvelles catégories d'indépendants

La première catégorie est constituée des indépendants à titre complémentaire ayant un revenu entre 6.996,89 et 13.993,77 euros et qui payent en 2020 une cotisation trimestrielle obligatoire comprise entre 358,59 et 717,17 euros. "C’est notamment le cas notamment de pas mal de professions médicales qui peuvent être employées à mi-temps dans un hôpital et être indépendant à mi-temps", selon les explications du ministre.