Le fonds "voucher" destiné aux voyagistes recalé par le Conseil d'État

Mauvaise nouvelle pour le secteur du tourisme. Alors que ce dernier attend que le Premier ministre Alexander De Croo annonce, dans la foulée du Comité de concertation de ce vendredi , le sort réservé aux voyages non essentiels, le Conseil d'État a recalé le fonds envisagé par le gouvernement fédéral pour aider les voyagistes , selon De Standaard.

De nombreux vouchers inutilisés

Ce fonds avait été annoncé par Eva De Bleeker , secrétaire d'État à la Protection des consommateurs. Le besoin s'en était fait ressentir alors que nombre de clients de tour-opérateurs ayant dû annuler leur voyage en raison de la pandémie possèdent encore un bon à valoir d'un an.

Pour rappel, 201.757 vouchers ont été délivrés entre le 20 mars et le 19 juin 2020 pour des voyages à forfait, pour un total de 356 millions d'euros. Ceux-ci peuvent, à l'échéance, être retournés aux voyagistes en exigeant un remboursement. Mais les voyages non essentiels sont toujours interdits et donc, le secteur, déjà mis à mal, va devoir puiser dans ses caisses. Compliqué.