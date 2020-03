Le fret aérien belge épargné par la crise

Si le secteur du transport aérien de passagers est de plus en plus cloué au sol, il n’en va pas de même pour le fret aérien en Belgique. Selon nos informations, sur les 18 jours de début mars, le fret à l’aéroport de Liège n’a pas été impacté par la crise, que ce soit pour l’import ou l’export. Au mois de février, ce même fret était même en hausse par rapport à 2019. Quant à l'impact de la Chine, on ne l'a vu qu'à la marge et seulement pour l'export à Bierset.