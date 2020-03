Le gardiennage, maillon essentiel de la sécurité

Depuis vendredi, la société de gardiennage Protection Unit a mis en place une cellule de crise afin de suivre au plus près l'évolution de la propagation du coronavirus.

Pas toujours évident pour les sociétés de gardiennage de communiquer en ces temps de crise. Du côté de Securitas, on préfère par exemple axer la communication en interne et on renvoie vers la fédération."Ce que nous pourrions dire aujourd'hui aura sans doute changé demain", assure la porte-parole de la société.