Le gouvernement doit engager le "Marc Van Ranst" du marché du travail

De plus, quelques tendances, en sommeil depuis un certain temps, sont apparues en ce début d’année. Premièrement, des années de pessimisme technologique ont fait place à un optimisme naissant. Une étude d'Agoria a montré que pour chaque emploi perdu en raison de la technologie et de l'automatisation, 3,1 nouveaux emplois seraient créés dans les années à venir. Ensuite, de plus en plus de Belges actifs choisissent (volontairement ou non) le statut de freelance, encouragés par les nombreuses plateformes de freelance qui poussent comme des champignons. La " gig economy " n'est plus une curiosité. Enfin, grâce au recrutement des remplaçants (causé par le fait que la génération des baby-boomers quitte le marché du travail avant l’âge de la retraite, c’est-à-dire à 61 ans en moyenne), l'avenir des demandeurs d'emploi s'annonçait particulièrement prometteur.

À peine trois mois plus tard, la situation est complètement différente : plus d'un million de Belges sont temporairement au chômage. Après presque cinq ans de déclin, le chômage augmente pour la première fois en Belgique. Dans de nombreux secteurs, les activités sont partiellement ou totalement arrêtées. Pour les autres secteurs, le télétravail est devenu la norme. En janvier, seul 1 personne sur 5 travaillait occasionnellement (2 jours par semaine) de la maison. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, le télétravail atteint 100 % pour 6 salariés sur 10. Les premiers chiffres de Federgon pour le mois de mars le confirment, c’est un vrai coup de massue pour le secteur RH.

Le centre d’expertise Steunpunt Werk & Economie souligne dans son rapport sur l'avenir du marché du travail à l'horizon 2050 que : " Nous sommes bien conscients que, même à court terme, les choses peuvent mal tourner ". Cette phrase, dans le contexte actuel, semble presque prophétique à nos oreilles ; elle nous rappelle le " Cygne noir ". Dans son livre "Le cygne noir", Nassim Nicholas Taleb décrit le phénomène de l'apparition soudaine, sortie de nulle part, d'un cygne noir qui perturbe complètement l'ordre établi et le mode "business as usual". Et, c’est exactement ce qui est en train de se passer.

Et pourtant, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Cette situation exceptionnelle offre la possibilité de redémarrer certaines discussions. Une "nouvelle donne" dans la législation et l’organisation du travail permettrait aux gouvernements de s'attaquer aux points douloureux. Le moment est venu de mettre en place une politique à la scandinave ; des emplois viables, une meilleure employabilité en facilitant le travail sur mesure, tout en tenant compte de la diversité et de la complexité de l'offre et de la demande du marché du travail. Le but ultime ? Prolonger les carrières de manière efficace et durable, augmenter le taux d'activité et combler le fossé entre le chômage et le travail.

En période de coronavirus, le gouvernement écoute attentivement les conseils de Marc Van Ranst et d’Emmanuel André. Après la crise, un groupe d'experts similaire, indépendant et multidisciplinaire, pourra aider à définir les lignes de conduite pour le marché du travail. Ce ne sera pas une conférence de presse quotidienne, mais si nous voulons bannir le Cygne noir, il faudra que les choses avancent.