Le gouvernement wallon convoite la trésorerie de ses administrations

Il faut comprendre le contexte. Sous pression financière depuis quelques semaines avec des moyens à mobiliser dans l’urgence afin de venir en aide au secteur de la santé ainsi qu’aux indépendants et aux chefs d’entreprises, et en même temps fragilisée par une baisse de recettes, la Région wallonne vit des heures difficiles avec une trésorerie "sous tension", reconnaît son ministre du Budget. L’état complet de la situation n’a pas encore été fait mais les premières estimations du ministre à la fin avril parlaient d’un impact de la crise de "600 millions sur les recettes et 900 millions sur les dépenses". Et même si plusieurs opérations de financement ont déjà été lancées, dont un emprunt de 2 milliards cette semaine, "les difficultés risquent de s’accroître ces prochains mois", avertit-il.