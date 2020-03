Le grand retour de l'hygiaphone

Il suffit parfois d'une demande d'un client pour ouvrir un débouché particulièrement large. Laserlux, fondée il y a 7 ans, s'est spécialisée dans la découpe laser de tout type de matériaux. "Un client m'a demandé si je pouvais lui fournir un panneau de protection en plexi à placer sur le comptoir de la pharmacie. On peut!", explique David Solheid, le patron de Laserlux. En quelques SMS, le prototype est conçu et les premiers exemplaires fournis. Le modèle se répand sur les réseaux de pharmaciens et les commandes affluent. En un week-end, Laserlux épuise son stock de plexiglas. "On a frisé la rupture de stock, mais nos fournisseurs, notamment Igepa à Awans, ont très vite réagi", fait remarquer Solheid. Depuis une grosse semaine, Laserlux a équipé près de 500 pharmacies, boulangeries et autres commerces d'alimentation, 600 agences BeoBank et fournit des plaques pour 300 caisses de Cora et 1.400 Aldi.