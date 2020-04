Le groupe de travail "déconfinement" est constitué

Ce groupe sera composé de personnalités issues des mondes scientifique, académique et économique. Il doit préparer la sortie de crise. Une tâche ardue.

Va-t-on rouvrir les écoles? Et les commerces? Pourra-t-on sortir de chez soi? Voir sa famille et ses amis? Quand? Comment? Voilà quelques questions que le groupe de travail "déconfinement" va devoir résoudre. Autant dire que nos vies vont dépendre largement de l'avis de ces dix personnalités chargées de mettre en place la sortie de crise dans les prochaines semaines et les prochains mois. Cet organe, qui se réunira pour la première fois ce mardi, travaillera donc de manière technique sur le déconfinement graduel de notre pays. En sachant, pour reprendre les termes de la Première ministre Sophie Wilmès que la "période de transition vers un retour à la normale sera déterminante pour éviter une recrudescence de l’épidémie."