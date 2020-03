Le kit de survie des entreprises face au coronavirus

Télétravail, aides possibles, mise en disponibilité: la propagation du coronavirus chamboule la vie économique. Et soulève nombre de questions, aussi bien des travailleurs, salariés et indépendants, que des entreprises.

Quelles sont les mesures prises par les gouvernements?

Le 6 mars dernier, le gouvernement fédéral a approuvé dix mesures de soutien aux entreprises et indépendants qui sont touchés par les conséquences du Covid-19. Ces mesures visent, d’une part, à permettre aux entreprises impactées de mettre leurs salariés en chômage temporaire afin de préserver l’emploi et d’autre part, à prévoir des modalités d’étalement, de report, de dispense de paiement de cotisations sociales, précomptes, impôts de nature sociale et fiscale, pour les entreprises et les indépendants. C'est ainsi, par exemple, que les entreprises touchées pourront reporter le paiement des cotisations sociales pour les premier et deuxième trimestres 2020.