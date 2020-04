Le marché du travail tourne au ralenti

En ces temps d’incertitude, les travailleurs s’accrochent plus que jamais au travail qu’ils occupent : 40% déclarent ne pas être ouverts à saisir une nouvelle possibilité d’emploi, si celle-ci devait se présenter, et 65% n’ont plus réagi à une offre d’emploi depuis six mois.

Offres d’emploi en chute libre

À Bruxelles, les offres d’emploi ont baissé de 7,6% entre mars 2019 et mars 2020. Mais il y a de grandes différences entre le début et la fin du mois. Si le volume des offres d’emploi a encore augmenté de 4,4% lors de la première quinzaine de mars, à partir de la mi-mars, soit juste après le confinement, il a diminué de 24% .

En Flandre enfin, les offres d’emploi directement transmises au VDAB ont baissé d’un tiers au mois de mars 2020 comparé à mars 2019. La baisse est la plus prononcée dans les services aux entreprises (-44,4%), dans le commerce de gros et de détail (-44,7%) et, davantage encore, dans l'horeca et le tourisme (-61,6%). L’agriculture et l’horticulture font exception, le début des récoltes nécessitant au contraire une main-d’œuvre saisonnière abondante.