Le masque dès 9 ans à l'école? Le Gems est pour, "prudence" dit Sciensano

Depuis la rentrée des classes, à Bruxelles, les élèves du secondaire devaient porter le masque en permanence. Les élèves wallons, eux, pouvaient l'enlever une fois assis à leur banc. Mais face à la recrudescence de l'épidémie, le régime des élèves wallons avait été aligné sur celui des élèves bruxellois au retour du congé de Toussaint. La Flandre était même allée plus loin en étendant le port du masque aux 5e et 6e primaire, une mesure que la ministre francophone de l'Enseignement Caroline Désir (PS) avait refusé d'endosser.

"Le bien-être des enfants doit être privilégié"

Sur le plan scientifique, la pertinence d'une telle mesure n'est à ce stade pas démontrée. On notera d'ailleurs que le Gems y consacre pas loin de deux des cinq pages que compte son dernier rapport, pesant les pour et les contre. Le groupe d'experts se réfère notamment à un rapport de Sciensano daté de la fin octobre et qui conclut que "la plus-value du masque chez les moins de 12 ans n'est pas établie et qu'il faut donc être prudent". Les effets à long terme sur l'acquisition du langage sont notamment méconnus. Mais, ajoute le Gems, la plupart des études sur lesquelles se base ce rapport ne tiennent pas compte du variant Delta, plus contagieux.