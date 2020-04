Le ministre Crucke appelle les Wallons à faire preuve de solidarité financière

Par les temps qui courent, être le grand argentier d’un pays ou d’une Région a évidemment de quoi donner le tournis. Un vertige qu’on mesurera d’ici quelques mois au regard des efforts financiers que les pouvoirs publics devront dégager pour soutenir la relance économique et sociale. " Évidemment, les recettes vont baisser et les dépenses vont augmenter. Mais donner des chiffres aujourd’hui sur ce que cela va coûter à la Wallonie, c’est pour se tromper à tous les coups " estime Jean-Luc Crucke (MR), le ministre du Budget en Région wallonne.

Faudra-t-il revoir à la hausse le déficit annuel – fixé à 435 millions d'euros pour la Wallonie en 2020 – ou repousser l’équilibre budgétaire de la Wallonie au-delà de 2024? Jean-Luc Crucke juge qu’il est bien trop tôt pour avancer des éléments. "Tout dépendra de l’importance des moyens qui auront été mobilisés." Mais "derrière l’urgence sanitaire qui reste la priorité aujourd’hui", le ministre du Budget met ses finances en ordre de marche pour soutenir la relance. " Le gouvernement doit pouvoir faire face aux besoins qui s’expriment. Je ne veux pas que l’on dise que c’est impossible. La situation est difficile et elle le sera encore demain mais on doit être là ".

L’heure des choix

Face à l’ampleur de la tâche qui s’annonce, la Wallonie devra cependant faire des choix. "Au regard des moyens à notre disposition, il faudra regarder si des objectifs sont à redéfinir. Il y aura sans doute des projets moins prioritaires qu’il faudra reporter. On ne sort pas de ce genre de crise sans mesures douloureuses. Il faut faire un inventaire de la Déclaration de politique régionale (DPR) et se demander ce qui est prioritaire par rapport au reste", estime le ministre. "Cette redéfinition autour de l’essentiel doit également répondre à un besoin de croissance. Or, cette croissance doit se faire autour de la solidarité sociale, de l’économie durable et le climat. La mondialisation de l’économie ne va pas prendre fin mais on doit réfléchir à de la relocalisation de produits."