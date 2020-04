Le monde d'après? "L'approche à favoriser est l'abondance de data"

Le secteur des télécoms fait partie des ‘moins perdants’ du confinement. La période de crise a toutefois modifié nos manières de communiquer. Les habitudes des consommateurs et celles des entreprises ne seront plus les mêmes. En réalité, cela se voit déjà.

Michaël Trabbia, le CEO d’Orange Belgique, l’a confirmé jeudi à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels. En cette période, le secteur n’est clairement pas le plus à plaindre. Si les ventes en magasin sont forcément bloquées, l’essentiel de l’activité reste opérationnel. Les services fonctionnant toujours sont principalement financés par abonnement, ce qui limite les pertes. Du côté des infrastructures, elles tiennent toujours bon, malgré le boom d’utilisation. Bonne nouvelle pour le secteur, qui a pu profiter de la situation pour démontrer au grand public son indispensabilité.

Le secteur pourrait-il être considéré comme un des gagnants de la période de confinement? On dira plutôt qu’il fait partie des moins perdants. Côté positif, les opérateurs ont effectivement amélioré leur image en assurant la couverture sans couac majeur et en offrant des services complémentaires. Ils n’en tireront toutefois rien au niveau financier. Il faut de plus faire avec des baisses de rentrées d’argent sur certaines sources de revenus.