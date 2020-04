Le monde d'hier, la guerre mondiale et le monde de demain

Cette crise éclair du Covid-19 n’est qu’une nouvelle forme de guerre mondiale qui s’annonce. Elle en a toutes les caractéristiques économiques et sociales.

De la même manière que la Première Guerre mondiale a sonné le glas du XIXe siècle, cette pandémie sera l’incident déclencheur qui va dépoussiérer l'"habitus" du XXe siècle. Dans "Le Monde d’hier", Stephan Zweig décrivait l’effondrement suicidaire de l’Europe de l’après-Grande Guerre, et George Steiner, de ce XIXe siècle qui se morfondait, rêvant de bravoure et de gloire napoléoniennes.

Frederic Pivetta et Bruno Colmant

Aujourd’hui, la probabilité d’un conflit armé au niveau global est néanmoins faible, car la sphère marchande est mondialement intégrée. En revanche, avec le Covid-19, il s’agit de la Première Guerre moderne à laquelle est confrontée l’humanité: celle de la Nature contre l'"hubris" de l’Homo (techno) sapiens sapiens. La mondialisation, l’exploitation excessive des richesses naturelles, une sururbanisation expansionniste sont partiellement ou totalement à l’origine des espèces de virus inconnus et de la pandémie qui nous assomme. La structure de l’économie actuelle et post-pandémique est éloquente: focalisation des ressources sur les activités économiques nécessaires, injection massive de liquidités des banques centrales, endettement et déficits latents abyssaux des États, prises de décision rapide au sommet de l’État, alliances de circonstance entre États en fonction des besoins du moment.

Les leçons des conflits

"Avec le Covid-19, il s’agit de la Première Guerre moderne à laquelle est confrontée l’humanité: celle de la Nature contre l'"hubris" de l’Homo (techno) sapiens sapiens."

Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer du passé? Primo, que les empires (ottomans, russes, austro-hongrois, allemands, etc.) qu’on pensait jadis indestructibles sont mortels. Et – pire encore – qu’ils peuvent vaciller et s’effondrer très rapidement. Secundo, qu’après les cataclysmes, il y a eu une volonté des ex-belligérants de créer des institutions utilisant les atouts de l’époque. Que ce soit en 1918 avec la Société des Nations ou en 1945 avec les Nations Unies. L’idée était d’utiliser la puissance industrielle et la mondialisation naissante à des fins pacifiques plutôt que… de les laisser nous détruire. En 1918 et en 1945, il y a eu en effet un engagement massif des États afin d’assurer le financement des changements structurels nécessaires. Le plan Marshall, entre autres.

Dans ces deux cas, on a observé une implication accrue des individus dans la société et un désaveu des institutions antérieures. Aujourd’hui, nous sommes propulsés dans une époque radicalement différente du monde du XXe siècle, encore cloîtré dans ses débats postmarxistes, postmodernes, post-Bretton Woods, post-monde d’avant.

"Si nous ne changeons rien, la crise économique qui s’annonce post-confinement sera accessoire lorsqu’une crise sanitaire ou environnementale d’une plus grande ampleur nous frappera."

Cette situation nouvelle mène à ce qu’il va falloir reconstruire et repenser ce monde comme Woodrow Wilson ou Jean Monnet l’ont fait avant nous. Mais, cette fois, dans le but de rapprocher les gens entre eux et de rapprocher les gens du monde dans lequel ils vivent. Cette crise du Covid-19 n’est qu’un coup de semonce, car il pourrait y avoir d’autres crises sanitaires ou des catastrophes naturelles à répétition. Si nous ne changeons rien, la crise économique qui s’annonce post-confinement sera accessoire lorsqu’une crise sanitaire ou environnementale d’une plus grande ampleur nous frappera. Nous devons donc changer la vision et la manière dont nous fonctionnons pour que le monde de demain soit apaisé.

Une autre vision

Karl Marx, témoin d’un monde en pleine mutation, avait déjà mis en avant ce besoin de changer la superstructure pour pouvoir assurer l’avenir. Même si, "l’avenir radieux" du communisme ne lui a pas donné raison, du moins sur le choix du modèle de remplacement… Transposé à notre époque, cette modification implique un préalable essentiel: modifier notre vision du monde et, partant, nos priorités. Le monde doit être mieux partagé et les participants à cette transformation doivent réellement s’impliquer et être impliqués.

"Plus de monde devrait donc participer aux prises de décisions du monde."

Le monde d’hier – le nôtre – était sans limites de production ou de consommation. Le monde de demain devra vivre avec la limite de nos ressources. Le monde d’hier était darwinien où seuls les dominants ou les établis pouvaient survivre grâce à la passivité des autres. Le monde de demain demandera que tout le monde soit en mesure de s’impliquer, au-delà de la démocratie représentative. Plus que jamais dans l’histoire humaine, un nombre massif d’individus ont accès à l’information. Plus de monde devrait donc participer aux prises de décisions du monde.

La technologie pour la démocratie: plus et mieux d’État

La technologie permettrait de changer notre "logiciel" institutionnel en impliquant davantage les citoyens, de renforcer le lien entre les gens et la confiance dans les institutions. Au lieu de voter pour un parti, elle permettrait aux citoyens de choisir par délégation des individus pour des postes précis afin répondre à des thèmes bien circonscrits. Certes, cette délibération citoyenne nouvelle demandera aux gens de s’investir davantage dans le débat public – et souvent sa complexité – afin d’afficher des préférences mûrement réfléchies et pas à l’emporte-pièce.

Sans même entrer dans la formation d’un pouvoir exécutif, on peut imaginer la mise en place d’une plateforme citoyenne et publique, technologiquement accessible à tous, permettant aux individus d’exprimer des choix. Par exemple, décider d’augmenter la taxe sur l’essence pour financer la gratuité des transports publics. Cette technologie permettrait aussi de fluidifier les rouages de l’État ainsi que le suivi de la mise en application des lois décidées, et ce, au bénéfice de la collectivité.

Il serait aisé de créer une approche technologique autour des données collectées sans ne jamais entrer dans l’intimité ou la vie privée des citoyens et dans le respect absolu de la vie privée. Pourquoi ne pas utiliser les données collectées par les banques, les opérateurs télécoms, les hôpitaux ou la grande distribution afin de construire une approche plus quantifiée et cartographiée du pays? Par exemple, autour de grands thèmes comme la santé mentale et physique, le gaspillage alimentaire, la pauvreté latente et les besoins de produits financiers plus spécifiques, au travers d’une meilleure compréhension de la dynamique de risque, une optimisation des mesures environnementales.

Vue en plein écran Bruno Colmant, Membre de l'Académie royale de Belgique ©BELPRESS