Le monde de la nuit toujours dans le noir complet

À la veille d'un Conseil national de sécurité (CNS) qui doit notamment permettre de confirmer la troisième phase de déconfinement fixée au 8 juin, le monde de la nuit se mobilise. Pour tenter de faire entendre leur voix, plusieurs professionnels du secteur viennent d'ailleurs de mettre sur pied la Brussels by Night Federation. On y retrouve notamment le C12, les Jeux d'Hiver, le Fuse, le Mirano, le Spirito, le Quay01, la Cabane, le Jalousy, le Vertigo ou encore les Halles Saint-Géry, ainsi que de nombreux autres noms bien connus des noctambules de la capitale et d'ailleurs.

Ensemble, ils poussent un cri d'alarme. "Depuis cinq ans, le secteur de la nuit subit déjà de plein fouet les conséquences des attentats, des fermetures des tunnels, du contrôle accru des axes autoroutiers, de l'interdiction de fumer, des normes sonores plus strictes, de l'augmentation de la TVA... Et maintenant, c'est le Covid-19. Nous ne pouvons plus tenir", alerte Carl De Moncharline, l'agitateur des nuits bruxelloises à qui l'on doit tout récemment L'Impérial, un club de jazz situé place Poelaert.

Estimant que son secteur fait partie des grands oubliés du déconfinement, Carl De Moncharline demande que le CNS leur offre à tout le moins des perspectives de réouverture. "Après trois mois de confinement dus à la pandémie, nous avons urgemment besoin d'une nouvelle étape dans la reprise de la vie normale. Nous savons qu'il faudra toujours être prudents, comme nous le sommes depuis le mois de mars, et garder en mémoire que le virus est toujours là, mais nous ne pouvons pas ne plus vivre et mourir pour autant."

Crainte de faillites

Dans un communiqué, la jeune fédération des professionnels de la nuit bruxelloise souligne que les fêtes se poursuivent actuellement dans les sphères privées, sans aucun contrôle. "Un petit tour dans les rayons boissons alcoolisées de nos supermarchés permet de s'en rendre compte. Et si l'on impose une fermeture à minuit dans les boîtes de nuit, il ne faudra pas s'imaginer que nos jeunes rentreront sagement chez eux... La fête continuera en appartements, maisons, lofts et parcs mais sans aucun contrôle et avec toutes les conséquences que cela pourrait impliquer."

"Nos créanciers perdent patience et les faillites sont à prévoir si nous n'avons pas une date ferme de réouverture." Carl De Moncharline porte-parole de Brussels by Night Federation