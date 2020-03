Le nettoyage entre fermetures et adaptation

Le secteur du nettoyage réagit en ordre dispersé pour l’instant aux mesures du confinement. La sécurité des uns et des autres est au cœur des préoccupations.

Légalement, pour l’instant, rien n’empêche les aides-ménagères d’effectuer leur prestation chez leurs clients. Mais le secteur des titres-services est en première ligne parmi ceux très impactés par les mesures de confinement. "Nous sommes en permanence à l’écoute de notre personnel et de nos clients", assure Gatien Laloux CEO de XLG qui chapeaute le réseau Domestic Service. La situation est encore très différente d’une région à l’autre, voire d’un client à l’autre." Certains veulent une maison parfaitement désinfectée, d’autres ne veulent plus aucune intrusion extérieure pour l’instant ", constate encore Laloux.

Du côté de Tempo Team @ Home, autre gros opérateur du marché des titres-services, on a pris une décision plus radicale: la fermeture complète des activités jusqu’à nouvel ordre. "Une décision logique, qui répond tant aux inquiétudes du personnel comme des clients", note Sébastien Cosentino. Inquiétudes qui portent notamment sur la nécessaire distanciation et éventuellement sur les équipements de protection nécessaires qui font largement défaut. Une demande de chômage temporaire a été introduite pour toutes les aides ménagères du groupe.