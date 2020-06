Le nombre d’admissions à l'hôpital au plus bas depuis le début de la crise sanitaire

L'une des mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'économie en ces temps de crise était de reporter toutes sortes de paiements, y compris celui de la TVA. Au mois d'avril, l'effet est d'autant plus important que de nombreux travailleurs indépendants et des entreprises paient pour l'ensemble du trimestre. Outre la TVA, d'autres recettes fiscales ont baissé en avril: celles du précompte professionnel et les remboursements anticipés, également sujets à report. Il est question d'une chute de plus d'un tiers pour chaque, soit moins 1,3 milliard pour le premier et moins 2 milliards pour les deuxièmes.