Le nouveau registre des télétravailleurs est attendu

À partir de lundi prochain, le télétravail redeviendra obligatoire dans le secteur privé et les administrations publiques , mais pas totalement. Un jour de présence par semaine et par membre du personnel sera permis. Et deux jours par travailleur à partir du 13 décembre . Cette mesure ne s'applique pas si la nature de la fonction ou la continuité des activités ne le permet pas.

Quelles informations communiquer?

"Si les partenaires sociaux ne présentent pas une initiative plus simple, nous appliquerons notre ancienne formule, utilisée en avril, mai et juin.

Ce registre en ligne n'est pas encore disponible. Et pour cause: tout n'est pas encore décidé à son propos. "On demande d'abord aux partenaires sociaux s'ils ont une solution à nous proposer, qui leur permettrait de réduire les charges administratives", explique le porte-parole du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne, Nicolas Gillard. Ce surcroît de travail est en effet mis en avant par le monde du travail, qui regrette cette nouvelle obligation. "Si les partenaires sociaux ne présentent pas une initiative plus simple, nous appliquerons notre ancienne formule, utilisée en avril, mai et juin", poursuit Nicolas Gillard.