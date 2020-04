Le patron de Twitter fait don d'un milliard de dollars face au coronavirus

La pandémie de coronavirus Covid-19 frappe de plein fouet la vie quotidienne des Belges et l'économie. Quel est l'impact du virus sur votre santé et sur votre portefeuille? Les dernières informations et les analyses dans notre dossier.

Du jamais vu en Belgique

Que du contraire même . Les dons se font sentir. Du côté de la Fondation Saint-Luc par exemple, "on n'a jamais vu un tel élan de solidarité, et ce, même de la part de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens", témoigne la secrétaire générale Tessa Schmidburg. Depuis le 20 mars dernier, 1,2 million d'euros a été récolté. Tout comme du côté du Fonds Érasme où la barre du million d'euros a là aussi été dépassée , ce qui permettra désormais, après la phase de réponse aux besoins urgents de l'hôpital, de financer une quinzaine de projets de recherche liés au Covid-19.

Mais, tous les hôpitaux n'agissent pas en direct. C'est pourquoi il fait bon frapper à la porte de la Fondation Roi Baudouin, qui centralise les efforts de nombreux acteurs (parmi lesquels le CHU Saint-Pierre et 6 hôpitaux wallons), en plus de ses propres initiatives (notamment contre la pauvreté, en soutien à la première ligne, et pour des soins solidaires). Là, 9 millions d'euros de dons avaient été récoltés, en date du 8 avril, auprès d'un peu moins de 28.000 entreprises et particuliers.