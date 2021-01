Le personnel soignant sera vacciné dès le mois de février

"Il n'y a pas moyen d'aller plus vite ", entendait-on encore ce lundi du côté de la task force "vaccination" . Eh bien, ce mardi, il est apparu qu'accélérer la cadence était "un petit peu possible" - c'est Yvon Englert, délégué général Covid-19 pour la Wallonie et porte-voix de ladite plateforme, qui l'a affirmé sur le plateau de la RTBF.

N'allez pour autant pas croire que le personnel soignant avait été oublié. Il figurait en bonne place sur la liste des priorités, dès la première phase (1a) de la campagne de vaccination. Mais oui: qu'il oeuvre en milieu hospitalier (140.000) ou en première ligne (120.000), il venait juste après les maisons de repos. Une stratégie délibérée, puisqu'il s'agissait de protéger les plus faibles d'abord, qui ont payé le plus lourd tribut au virus et sont le plus susceptibles de développer la forme grave de la maladie, mettant ainsi sous pression le système hospitalier.