Le plan de relance européen se concentrera sur les plus gravement touchés par la crise

Le plan de relance que la Commission européenne devait présenter la semaine prochaine inclura un "fonds de reprise" grâce auquel la Commission empruntera sur les marchés avec la garantie des États membres , a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au cours d'une session du Parlement européen à Bruxelles, mercredi. L'argent ainsi levé sera dirigé en priorité vers les États et régions les plus durement touchés par la crise du Covid-19, au travers des programmes européens.

Il s'agit d'un instrument "en plus" du budget pluriannuel européen, mais qui fonctionnera à travers lui. Le plan de relance que doit proposer la Commission, sur demande du Conseil européen, consiste également en une révision de ce projet de budget sur sept ans (2021-2027). Ursula von der Leyen a confirmé que la proposition de la Commission comprendrait de nouvelles "ressources propres" européennes (des impôts communautaires).

Le plan de relance inclura des subsides , a souligné la présidente de la Commission, alors que le coeur du débat entre États membres porte sur l'équilibre à trouver entre prêts et subsides .

Un "plan De Gasperi"

Si le virus est le même partout, "la capacité d'y répondre et d'absorber le choc est très différente" d'un État à l'autre, observe la présidente de la Commission, soulignant notamment que l'utilisation par les Vingt-Sept des flexibilités décrétées sur l'utilisation des aides d'État varie beaucoup d'un pays à l'autre en raison de marges budgétaires très variables. Et cette relance est d'autant plus importante pour le bon fonctionnement de l'Union que "ce qu'on commence à observer c'est une dénivellation du terrain du marché unique", a-t-elle dit.