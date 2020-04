Le portail de restauration en ligne belge Deliverect lève 16 millions

En pleine crise pandémique, la scale-up belge Deliverect a réussi à lever 16,25 millions d’euros auprès d’investisseurs emmenés par Omers Ventures, filiale d’Omers, un des plus gros fonds de pension canadiens avec un actif net équivalant à 72 milliards d’euros. Les autres investisseurs sont Newion , un fonds néerlandais spécialisé dans les start-ups et scale-ups actives dans les logiciels en business-to-business, et SmartFin , un fonds belge de private equity qui cible les jeunes pousses de la technologie. Les fondateurs de Deliverect ont également participé à cette opération.

Ubert Eats et Deliveroo pour clients

Concrètement, grâce à ce portail, le personnel du restaurant client ne doit plus saisir manuellement les commandes en ligne dans le système de l’établissement. Le système prend aussi en charge la facturation, la gestion des stocks, une mise à jour des menus, etc.

Le produit plaît manifestement, puisque Deliverect compte déjà parmi ses clients Uber Eats, Deliveroo ou Glovo du côté des livraisons de repas en ligne, et des établissements renommés comme Paul, Vapiano (cuisine italienne) ou Mezzencore (cuisine libanaise) du côté des restaurants. Elle sert aussi des géants de l’agro-alimentaire qui livrent des produits à domicile: elle a notamment signé avec Unilever qui, avec le concours de Deliveroo et d’Ubert Eats, livre des glaces aux clients finaux .

L’entreprise basée à Gand s’est tout de suite portée à l’international. Elle a des bureaux à Londres, Madrid, Toronto et New York, et va en ouvrir un prochainement à Paris. "Nous sommes actifs un peu partout en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), en Australie et en Nouvelle-Zélande", explique Zhong Xu, qui a fondé la société avec Jan Hollez, Jelte Vrijhoef et Jérôme Laredo. "Mondialement, c’est un très gros marché. Nous avons des concurrents aux États-Unis, alors qu’en Europe, nous sommes déjà la solution leader."