Le premier four à décontaminer les masques en action

Le projet lancé par la Région wallonne pour trouver une solution de réutilisation des masques médicaux se concrétise: AMB Ecosteryl fournit un système à chaleur sèche à l’hôpital Ambroise Paré.

Mi-mars déjà, pour faire face à la pénurie de masques et de matériel de protection, la Région wallonne avait lancé un projet pour trouver des solutions de décontamination et de réutilisation des masques chirurgicaux et FFP2 en milieu hospitalier. Ce projet trouve aujourd’hui sa première concrétisation. La société montoise AMB Ecosteryl spécialisée dans le traitement et la stérilisation des déchets médicaux a adapté sa technologie pour développer un "four" de décontamination. Le centre hospitalier montois Ambroise Paré sera le premier à bénéficier de cette innovation.

2.000 masques par jour Les patients Covid-19 d'Ambroise Paré exigent 2.000 masques par jour.

En temps normal, l’hôpital universitaire montois utilise quotidiennement 430 masques chirurgicaux, 10 masques FFP2 et quelque 135 blouses à usage unique pour une capacité de 415 lits. Ces dernières semaines, un patient Covid-19 en soins intensifs exigeait l’usage de 50 masques par le personnel qui se relaye pour le soigner. Au plus fort de la crise, l’hôpital a dû soigner jusque 150 patients Covid-19 par jour. Aujourd’hui, l’hôpital consomme par jour: 2.000 masques chirurgicaux, 400 masques FFP2 et 750 blouses jetables (et 200 lavables).

Une masse de déchets énorme et une augmentation des coûts astronomique pour l’institution alors que l’approvisionnement reste relativement tendu. Selon Stéphane Olivier, le directeur du CHU, "le prix du masque chirurgical, habituellement de 25 centimes, s’est envolé. Certains masques FFP2 (de bonne qualité) ont été achetés 7,15 euros/pièce au pic de la crise, ils se négocient maintenant à 4,15 euros/pièce. "

Ces facteurs ont poussé le gouvernement wallon à susciter la recherche de solutions de décontamination afin de pouvoir réutiliser les masques, jusqu’à 4 fois dans le meilleur des cas. Sous l’égide de l’Université de Liège et du Professeur Eric Haubruge, trois entreprises ont été sélectionnées pour développer différentes technologies Lasea (UV), Materia Nova (plasma) et Ecosteryl (chaleur sèche). Le CHU de Liège travaille par ailleurs sur une technique au peroxyde d’hydrogène.

AMB Ecosteryl présente ce vendredi sa solution qui sera mise en place dans le service Ambroise Paré. Elle se base sur la chaleur sèche, composante essentielle de la technologie mise en œuvre dans les broyeurs de déchets que Ecosteryl vend dans le monde entier. Dans ce cas, le reliquat des déchets hachés et stérilisés par micro-ondes est encore chauffé à 70°C pour les rendre totalement inertes.

Dans le cas de la décontamination, Ecosteryl a isolé ce "four" pour y traiter les masques. La capacité de l’appareil, d’une taille volontairement limitée pour être facilement installé au plus près des utilisateurs, sera de près de 2.100 masques chirurgicaux à raison de 175 masques par cycle de 2h, ou de 1.440 FFP2 ou encore près de 150 blouses. Les différents équipements sont posés dans des boîtes nominatives de manière que chaque personne conserve son propre matériel.