Le prix des 45 millions de vaccins commandés par la Belgique

La Belgique a commandé 44,8 millions de vaccins . Tous ne sont pas encore approuvés par la Commission européenne et donc pas encore distribués chez nous. Et pour ceux qui ont réussi leur admission (Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca), les doses arrivent au compte-gouttes .

Tout cela a un coût important. La plus grande partie, 279 millions d'euros, avait été imputée à la "provision corona" (le poste budgétaire consacré aux dépenses liées au Covid) de 2020, pour l'achat de 33,5 millions de doses. Ensuite, des commandes supplémentaires ont été passées, via l'Union européenne, pour 7,5 millions de doses supplémentaires auprès de Pfizer/BioNTech et 3,8 millions auprès de Moderna.