Le prix du risque

Défiscaliser les heures supplémentaires ou accorder une prime non taxée dans la distribution? L’idée intéresse les patrons des grandes enseignes mais crispe les syndicats.

Les métiers de la grande distribution sont des métiers nécessaires. Certes pas au même niveau critique que le personnel soignant qui, lui, est vital. Il n’empêche, si on ferme les magasins d’alimentation, c’est la panique. Un avant-goût nous a été proposé avec l’étrange ruée sur le papier toilette au début de la période de confinement.

Au gré des récentes restructurations, les travailleurs de la grande distribution ont trop souvent eu la désagréable impression de faire office de variable d’ajustement. Aujourd’hui, on se rend compte qu’on a besoin d’eux. Partant de là, la moindre des choses est de leur assurer une protection adéquate par rapport au risque auquel ils s’exposent tous les jours, du matin au soir.

Mais il faut aussi regarder à plus long terme. Par exemple en planchant sur une revalorisation de ces métiers certes peu qualifiés, mais néanmoins indispensables pour remplir nos assiettes. Et qui, en plus, s’avèrent aujourd’hui être des métiers à risque.