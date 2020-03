Le propriétaire du Woluwe Shopping annule son dividende intérimaire

Comme nous le mentionnions vendredi dans un article pointant les actions belges les plus exposées au lockdown partiel, celles des sociétés immobilières actives dans le segment du commerce sont en première ligne.

"Il convient de souligner qu'en moyenne le paiement des loyers et des charges représente moins de 10% du chiffre d'affaires de nos locataires."

Ce lundi matin Eurocommercial Properties , qui est propriétaire du Woluwe Shopping Center, mais aussi de centres commerciaux en France , en Italie et en Suède, fait le point après les mesures de fermetures décrétées pour les magasins non-alimentaires dans certains pays d’Europe.

Eurocommercial signale qu’elle essaie d’apporter des soutiens temporaires à certains de ses locataires . Cette situation, précise-t-elle, affecte sa capacité à percevoir les loyers à temps ou en totalité, mais ne déroge à aucune obligation contractuelle de loyer ou de location de nos locataires. "Il convient de souligner qu'en moyenne le paiement des loyers et des charges représente moins de 10% du chiffre d'affaires de nos locataires."

Un seul dividende

En qui concerne le shopping de Woluwe, la société néerlandaise, cotée à Bruxelles, signale qu’elle examine un certain nombre de demandes de paiements mensuels.

Plus globalement, le groupe avait annoncé, l’an dernier, vouloir désormais distribuer son dividende en deux fois sur l’année (en avril et en novembre).

Toutefois, bien qu'Eurocommercial dispose de liquidités plus que suffisantes pour payer son acompte sur dividende, assure-t-elle, et étant donné le manque de visibilité sur la durée probable de la pandémie, la société a décidé d'adopter une approche prudente et reporte la mise en œuvre de sa nouvelle politique de dividende au prochain exercice. La société ne versera donc qu'un seul dividende pour l'exercice clos le 30 juin 2020.