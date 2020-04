Le redémarrage de Doel 1 et 2 reporté d'un mois

Lorsque la demande d'électricité baisse, que l'offre augmente et que les prix de l'énergie chutent sur les marchés – comme c'est le cas en cette période de crise sanitaire et de conditions climatiques favorables – un arbitrage doit être effectué quant aux sources de productions d'électricité. En effet, en tant que ressource, l'électricité est difficilement stockable et celle qui est produite doit correspondre à celle qui est consommée par les ménages et les entreprises.